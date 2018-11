Bolsonaro reitera vontade de mudar embaixada para Jerusalém

"Nós aqui no Brasil damo-nos bem com todos. Não temos problemas com ninguém, nem com o mundo árabe. Nós não queremos problemas, queremos a paz. Agora, criar um cavalo de batalha porque a capital vai sair de Telavive para ir para Jerusalém? Parem com essa 'frescura'", disse Bolsonaro no Facebook.

Através da transmissão de um vídeo em direto na sua página daquela rede social, o recém-eleito Presidente afirmou que as capitais são determinadas pelos próprios países, reafirmando a vontade de mudar a localização da embaixada.

"Quem decide a capital de Israel é o Estado de Israel. O Brasil mudou a capital do Rio de Janeiro para Brasília e houve algum problema? Quem decide somos nós. (...) A imprensa vem dizer que faço trapalhadas internacionais, mas fui muito bem recebido por todos os países", disse.

O Egito respondeu, no início da semana, à polémica levantada por Bolsonaro através do cancelamento da visita do ministro brasileiro dos Negócios Estrangeiros ao Cairo, que deveria ter começado na quinta-feira e prolongar-se pelo fim de semana.

No entanto, Jair Bolsonaro desvalorizou a reação do Egito, levantando uma questão: "Vamos supor que o Brasil não tinha nenhum negócio com Israel, e que ia abrir agora uma embaixada em Israel, onde é que a colocaríamos? Em Telavive ou Jerusalém? Íamos ser obrigados a colocar onde certos países quisessem? (...) Gostaria que outros problemas dos países do Médio Oriente tivessem sido resolvidos há muito tempo", disse.

Também a futura ministra da Agricultura do Governo de Bolsonaro, Tereza Cristina, transmitiu que o setor brasileiro exportador de carne bovina tem demonstrado preocupação com as declarações do Presidente eleito, que desagradaram países árabes, grandes parceiros comerciais da fileira.

"Eu tenho a certeza que nós vamos conversar sobre isso com o Presidente. Tenho recebido chamadas de pessoas aqui no Brasil preocupadas", afirmou na quinta-feira à imprensa.

Na sexta-feira da semana passada, os palestinianos condenaram também a intenção do antigo capitão do exército de mudar a embaixada brasileira em Israel de Telavive para Jerusalém, considerando a medida "ilegal".

"Trata-se de uma medida provocatória, que é ilegal à luz do direito internacional e que não pretende mais do que destabilizar a região", declarou à agência France-Presse (AFP) Hanane Achraoui, um alto responsável da Organização para a Libertação da Palestina.

O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita), Jair Messias Bolsonaro, de 63 anos, capitão do Exército reformado, foi eleito no dia 28 de outubro, na segunda volta das eleições presidenciais, 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos, derrotando o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Fernando Haddad, que obteve 44,9% dos votos.

Lusa