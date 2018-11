Várias pessoas esfaqueadas na Austrália, pelo menos um morto

O suspeito foi alvejado pela polícia depois de ter tentado agredir as autoridades policiais perto de um carro em chamas.

"Um homem foi detido no local e foi transportado sob escolta policial para o hospital em estado crítico", acrescentou a polícia.

O incidente ocorreu numa zona com várias empresas por volta das 16:20, quando as pessoas começavam a sair do trabalho.

Os meios de comunicação locais transmitiram imagens de um homem alto a tentar esfaquear os polícias perto de um carro em chamas antes de ser baleado.

A polícia pediu que à população não se desloque para aquela área, apesar de não haver mais suspeitos.

"Nós ainda não estamos à procura de mais ninguém", disseram os investigadores, referindo que "ainda se desconhecem os motivos do ataque".

As equipas de socorro assistiram três pessoas no local, uma morreu no local, outras duas estão em estado grave.