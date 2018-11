Europa deve pagar mais pela NATO, diz Macron a Trump

"Vou também partilhar com o Presidente Trump as propostas feitas sobre as capacidades estratégicas europeias e uma Europa que possa participar mais no fardo comum dentro da NATO", declarou Macron ao receber Trump no palácio do Eliseu.

"Aprecio o que diz sobre uma partilha do fardo, conhece a minha opinião. Nós queremos uma Europa forte", declarou o Presidente dos Estados Unidos.

A questão da defesa europeia é um assunto sensível para o Presidente norte-americano, que tem insistido que os Estados Unidos pagam demasiado para que uma grande parte da Europa seja protegida no âmbito da Aliança Atlântica.

O Presidente francês, por seu turno, tem vindo a pressionar no sentido de uma autonomização da defesa europeia no quadro da União Europeia.

Trump criticou na sexta-feira o seu homólogo francês por ter feito uma proposta para a criação de um exército europeu, sugerindo que "talvez a Europa devesse pagar antes a sua parte à NATO".

Macron respondeu hoje que o "exército europeu" que defende não tem como alvo os Estados Unidos, considerando poder ter havido uma "confusão" na interpretação que desencadeou a reação do seu homólogo norte-americano.

"Celebramos aqui a amizade entre os nossos povos, os nossos exércitos e a formidável solidariedade que existe entre nós que somos dos mais velhos aliados do mundo", disse o presidente francês antes do encontro com Donald Trump.

Adiantou que iriam falar de "interesses comuns: Irão, Síria, assuntos comerciais, da ordem internacional, incluindo as questões climáticas", além dos "ligados a África".

Lusa