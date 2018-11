O Presidente dos Estados Unidos fala em má gestão das florestas e pede uma solução urgente. Trump lembra que todos os anos são transferidos milhões de dólares e que continuam a morrer pessoas vítimas dos violentos incêndios, naquele estado.

Com os incêndios também ativos no sul da Califórnia, as autoridades estaduais estimam que 250 mil pessoas tenham sido retiradas de casa.