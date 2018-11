Detidas na ilha do Sal quatro suspeitas de transportar 6,4 quilos de cocaína no sutiã

Em comunicado, a PJ explica que as mulheres, com idades entre os 20 e os 28 anos, foram detidas por elementos do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS) no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral.

As detidas são suspeitas de transportar 6,4 quilos de cocaína, "com elevado grau de pureza", que traziam "dissimulados em sutiãs, em pequenos saquetes".

A operação realizou-se "na sequência de uma ação preventiva e de rotina de controlo de passageiros do voo proveniente de Fortaleza-Brasil".

As suspeitas, três brasileiras e uma venezuelana, transportavam 2.090 dólares (cerca de 1.854 euros), que também foram apreendidos, segundo o comunicado.



Lusa