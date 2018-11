Guterres diz que chegou a hora da tecnologia servir os valores fundamentais da humanidade

"Chegou a hora de pensar em maneiras de colocar as tecnologias e o seu enorme poder de emancipação ao serviço dos valores fundamentais da humanidade", disse Guterres, que marcou presença no arranque do Fórum da Governação da Internet (Internet Governance Forum, na designação em inglês) das Nações Unidas, cuja edição deste ano tem como tema central "The Internet of Trust" ("A Internet de Confiança", na tradução em português).

O fórum, que vai decorrer na capital francesa até quarta-feira, vai reunir mais de três mil participantes, entre altos representantes governamentais, líderes da sociedade civil, empresários e especialistas da área tecnológica.

O ex-primeiro-ministro português destacou que as atuais soluções digitais estão a transformar a vida quotidiana e que podem acelerar o trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as 17 metas globais fixadas em 2015 pela Assembleia-geral da ONU e que estabelecem uma nova agenda de ação até 2030.

Lembrando que a reflexão sobre o impacto da tecnologia na condição humana tem sido uma constante nos últimos séculos, Guterres alertou que, a par das vantagens, o mundo também tem de ter consciência dos perigos e das novas questões que surgem em torno da segurança cibernética, dos dados e da inteligência artificial.

"A Internet é usada como plataforma para discursos de ódio, repressão, censura e controlo", sublinhou o representante, citado pelo serviço noticioso ONU News.Segundo Guterres, basta olhar, por exemplo, para as redes sociais para ver como "são usadas para dividir e até radicalizar as pessoas, alimentando a desconfiança, reforçando o tribalismo e criando ódio".

"A tecnologia deve capacitar e não dominar as nossas vidas", frisou o secretário-geral da ONU, fazendo um apelo para uma maior e atualizada regulação, bem como a definição de políticas concretas para a era digital.

"As discussões sobre a governança da Internet não podem ser apenas discussões", referiu o mais alto representante da ONU, defendendo que as formas clássicas de regulação não se aplicam a muitos dos desafios apresentados pela tecnologia.

O caminho, de acordo com Guterres, será apostar numa cooperação não tradicional, multilateral, inclusiva e com vários parceiros, incluindo governos, setor privado, centros de pesquisa, filósofos e a sociedade civil.

"Existem muitos riscos digitais, mas alguns podem ser transformados em oportunidades", concluiu.

Guterres também foi uma das personalidades que esteve em Lisboa na semana passada na cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit.

O secretário-geral da ONU foi um dos oradores da abertura da Web Summit. Na capital portuguesa, António Guterres advertiu para os perigos da utilização da inteligência artificial para fins militares e bélicos, defendendo na ocasião que cabe a todos os atores da comunidade internacional transformar as potencialidades da evolução digital numa "força do bem".

"Máquinas que têm o poder de tirar vidas humanas são politicamente inaceitáveis, moralmente condenáveis e devem ser banidas pela Lei Internacional", declarou então.

Lusa