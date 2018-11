Mais de 30 mortos e 228 desaparecidos no incêndio na Califórnia, o mais mortífero e destrutivo que há memória

Em conferência de imprensa, o xerife do condado de Butte, Korey Honea, afirmou que as equipas de resgate encontraram no domingo mais seis cadáveres em Paradise. O anterior balanço, no sábado, apontava para 25 mortos.

Dos 31 mortos na Califórnia, 29 foram descobertos em Paradise (onde arderam mais de seis mil habitações) e os outros dois na cidade de Malibu.

Cory Honea informou que os restos mortais de cinco pessoas foram encontrado dentro de uma casa e a outra vítima dentro de um veículo, em Paradise.

Depois de ter culpado as autoridades californianas por “absoluta má gestão” e dizer que não havia motivo para “estes massivos, mortais e onerosos” incêndios, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou à rede social Twitter no sábado para afirmar solidariedade com todos os envolvidos.

"Os nossos corações estão com aqueles que combatem os fogos (...) e com as famílias" dos mortos, escreveu.

“Que Deus os abençoe a todos”, acrescentou Trump, que está em França para a comemoração dos 100 anos do final da I Guerra Mundial.

Trump notou que os fogos estão a progredir “muito, muito rapidamente - em alguns casos 80 acres por minuto”, pelo que as pessoas devem abandonar os locais e seguir as orientações das autoridades.

O incêndio tornou-se no terceiro mais mortal da Califórnia desde que existem registos, com o número de mortes a ultrapassar o de um incêndio em 2017 que devastou a cidade de Santa Rosa.