Pelo menos três mortos em forte explosão em Cabul

Ao que tudo indica, o alvo era uma manifestação anti-talibã, reunida perto de uma escola, com centenas de membros da minoria muçulmana xiita Hazara a exigir mais segurança nos seus distritos no centro e no oeste do país, atualmente alvos de ataques dos talibãs

"Foi uma forte explosão perto do liceu Istiqlal, onde os manifestantes estavam reunidos", disse uma testemunha à AFP.

Segundo o porta-voz do Ministério da Saúde, três pessoas morreram e oito ficaram feridas.

A explosão ocorreu por volta 14:00 (hora local, 09:30 em Lisboa) disse o porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid, à agência de notícias espanhola EFE.

Até ao momento, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Centenas de pessoas reuniram-se desde a noite de domingo para pedir ao Governo que bombardeie as posições talibãs nos distritos de Malistan e Jaghori, na província oriental de Ghazni, e Khasurozgan no centro Uruzgan, habitada principalmente por Hazaras.

Estes protestos acontecem desde o aumento dos conflitos, há 15 dias, e muitos civis foram forçados a deixar as suas casas, disse à EFE um dos organizadores do protesto, Barakatullha Rawnaq.

Os xiitas, e especialmente a minoria étnica Hazara, são frequentemente alvo de ataques dos insurgentes, muitos deles perpetrados pelo grupo extremista Daesh.

O último deles ocorreu no início de setembro passado, quando um duplo ataque num bairro desse grupo religioso causou dezenas de mortes, dois dos quais jornalistas, e cerca de 70 feridos.