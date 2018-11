Sete palestinianos mortos em confrontos com Israel, incluindo um comandante do Hamas

"No âmbito de uma operação [militar israelita] na faixa de Gaza, registou-se uma troca de tiros”, informou o exército em comunicado, sem dar mais detalhes.

O braço armado do Hamas, as Brigadas Qassam, apontaram que forças israelitas se infiltraram em Gaza, no domingo, através de um veículo civil e mataram Nour el-Deen Baraka, o comandante local na cidade de Khan Younis.

De acordo com as Brigadas Qassam, os militantes do movimento islamita Hamas descobriram o carro perseguiram-no, provocando ataques aéreos por parte de Israel e que vitimaram "várias pessoas".

Do confronto resultou ainda a morte de um soldado israelita, durante uma operação militar na Faixa de Gaza, zona controlada pelo movimento islamita Hamas, indicou o Exército.

A troca de tiros, no domingo, aconteceu quando israelitas e palestinianos pareciam estar a progredir para um cessar-fogo não oficial.

Na semana passada, Israel permitiu que o Qatar entregasse 15 milhões de dólares (cerca de 13 milhões de euros) ao Hamas, enquanto o movimento radical islâmico Hamas reduziu a sua manifestação semanal junto da fronteira israelita.

Lusa