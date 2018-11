Tensão sobe em Israel: milhares exigem vingança na Faixa de Gaza

Este novo momento de violência ocorre quando se esperava um acordo de cessar-fogo entre Israel e as milícias palestinianas, mediadas pelo Egito e organizadas pelas Nações Unidas. Na semana passada, Israel permitiu a entrada de 15 milhões de dólares em Gaza, procedentes de uma doação do Qatar para serem usados no pagamento de salários a funcionários do enclave.Na sexta-feira e no sábado os protestos palestinianos foram os menos intensos dos últimos sete meses.