Terceiro caso mortal de botox na China leva à detenção de médico de 86 anos

Médico foi suspenso em 2003, após morte de outra paciente

O cirurgião plástico Franklin Li Wang-pong, de 86, voltou hoje a ser detido em Hong Kong após confirmada a morte de mais uma paciente.

Segundo a polícia, a mulher de 52 anos terá recebido 16 injeções de botox, tendo sido transferida já em estado crítico para o Queen Elizabeth Hospital, onde foi confirmada a morte.

O caso está agora a ser investigado pelas entidades especializadas, 15 anos depois deste mesmo cirurgião plástico ser suspenso após um outro caso mortal após uma lipoaspiração na sua clínica privada em Tsim Sha Tsui.

Em agosto de 2003 um professor de piano, paciente do dr. Franklin Li Wang-pong desde 1978, sujeitou-se a uma intervenção cirúrgica para remover gordura do abdómen. Acabou por perder a consciência após receber a anestesia. Ainda na clínica terão sido efetuadas as manobras de reanimação, mas a morte acabou por ser declarada já no hospital.

3º caso em apenas um mês

Em novembro deste ano uma mulher de 41 anos sentiu-se mal na China depois de ter feito um tratamento com Botox.

No mesmo mês, uma jovem de 24 anos foi internada no Queen Elizabeth Hospital de Hong Kong após receber uma injeção de neurotoxina, que causou náuseas, tonturas e falta de ar, de acordo com os media da China.

As discrepâncias neste último caso

Segundo o South China Morning Post, o cirurgião plástico terá começado por dizer às autoridades chinesas que a mulher de 52 anos teria recorrido à clínica sem marcação e devido à asma e que teria perdido a consciência após receber medicação para a respiração.

Mais tarde, terá então reconhecido que a paciente tinha tratamento marcado e sentiu-se mal após a administração de botox. Após tentar as manobras de reanimação encaminhou a mulher ao hospital Queen Elizabeth em Hong Kong, onde chegou já em estado crítico.

O que compõe o botox?

A toxina botulínica, mais conhecida como Botox, que em doses elevadas pode causar paralisia muscular progressiva, dificuldades respiratórias e até a morte, é uma neurotoxina utilizada como tratamento para algumas doenças neurológicas e como produto cosmético para eliminar as rugas faciais.

