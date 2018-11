Angela Merkel apresenta hoje futuro da Europa em Estrasburgo

A intervenção, durante a sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo, inicia-se às 15:00 locais (14:00 em Lisboa), sendo seguida da intervenção do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e do debate com os eurodeputados.

O ciclo de debates com chefes de Estado e de Governo sobre o futuro da Europa contou com a participação do primeiro-ministro português, António Costa, em março passado.

Este ciclo realiza-se num contexto de crescente preocupação com o crescimento dos partidos nacionalistas na Europa, mas também quando está a ser discutido o próximo quadro financeiro plurianual, o orçamento europeu para os próximos sete anos, e, consequentemente, a direção que a UE pretende tomar nesse período.

Por outro lado, ocorre duas semanas depois de Angela Merkel ter anunciado que vai deixar a liderança do Partido Democrata Cristão (CDU) e que não se recandidatará a chanceler da Alemanha em 2021.