Ex-primeiro-ministro da Macedónia refugia-se na Hungria e solicita asilo político

Na segunda-feira, a justiça macedónia emitiu um mandado de captura contra Gruevski, 48 anos, que não compareceu na prisão após a sua condenação.

A polícia desencadeou uma operação de busca, incluindo no seu apartamento, mas sem resultados. "Nos últimos dias recebi numerosas ameaças contra a minha vida. Agora estou em Budapeste, onde pedi asilo político às autoridades húngaras", escreveu Nikola Gruevski na sua conta na rede social Facebook.

O ministro do Interior macedónio, Oliver Spasovski, referiu que o seu Governo "verificava com as autoridades húngaras" esta informação.

"Supomos que fugiu", acrescentou. No passado recente, Gruevski reforçou a sua proximidade com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban.

Em 2017, este manifestou-lhe apoio público durante a campanha das municipais, que ditaram a derrota do seu partido VMRO-DPMNE face aos sociais-democratas, no poder em Skopje. "Permaneço fiel à causa macedónia. Não vou renunciar", escreveu Nikola Gruevski, que conseguiu abandonar o país apesar de o seu passaporte ter sido confiscado durante o inquérito.

O ex-primeiro-ministro considera-se alvo de uma perseguição judicial motivada por considerações políticas. Gruevski foi condenado em apelo em outubro pela utilização pessoal de um Mercedes avaliado em 600.000 euros, pago com dinheiros públicos.

O ex-líder conservador era considerado a expressão da intransigência do seu país e ex-república jugoslava no conflito com a Grécia, que exigia ao seu pequeno vizinho uma alteração do nome, para terminar com o veto sobre a adesão da Macedónia à NATO e ao processo de adesão à União Europeia.

Em 30 de setembro, um referendo consultivo aprovou por larga maioria o prosseguimento deste processo, mas com uma reduzida taxa de participação (36,8%), que invalidou a consulta.

Na ocasião, a formação conservadora optou por não apelar diretamente ao voto "não", sugerindo a abstenção. No entanto, o parlamento aprovou em 20 de outubro, por uma maioria de dois terços e com a contribuição decisiva de diversos deputados do VMRO-DPMNE, a alteração do nome do país para "República da Macedónia do Norte", um primeiro passo para terminar com um diferendo com Atenas e que se prolonga desde a declaração da independência da Macedónia, em 1991.

