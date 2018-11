Ministro sul-africano envolvido em escândalo de vídeo sexual renuncia ao cargo

Em comunicado, o chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, indicou que recebeu a carta de demissão de Malusi Gigaba, um aliado próximo do ex-Presidente Jacob Zuma, e aceitou-a.

Nessa carta, o ministro do Interior justificou a sua saída em nome do "interesse nacional" e do partido, e para "aliviar o Presidente de pressões desnecessárias".

Malusi Gigaba foi implicado em outubro, pela provedora de justiça, Busisiwe Mkhwebane, que recomendou ao chefe de Estado que tomasse sanções contra o ministro "por mentir sob juramento perante um tribunal".

Busisiwe Mkhwebane referia-se ao testemunho que Malusi Gigaba deu num processo em 2017, envolvendo a família Oppenheimer.

Malusi Gigaba, que foi ministro das Finanças de março de 2017 a fevereiro de 2018, data em que assumiu a pasta do Interior, admitiu no final de outubro, que em 2017, foi alvo de tentativa de extorsão, após o roubo de um vídeo de carácter sexual sobre ele, depois de uma invasão ao seu telefone.

O vídeo estava disponível no 'site' de partilha de vídeos pornográficos do PornHub.

Malusi Gigaba exclui a renúncia no início de novembro, referindo que o caso foi relatado à polícia e aos serviços de informação e salientando que "sempre se recusou a considerar" ceder à chantagem.

Lusa