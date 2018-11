O plano “secreto” para transportar El Chapo para o tribunal

Quem é El Chapo?

Segundo as autoridades norte-americanas, "El Chapo" tornou-se o traficante mais poderoso do mundo após a morte de Pablo Escobar em 1993.

É acusado de dirigir, entre 1989 e 2014, o cartel de Sinaloa, responsável pelo envio de mais de 150 toneladas de cocaína para os Estados Unidos, e é suspeito de uma campanha de assassínios e sequestros.

Foi detido em 2016 depois de ter escapado da prisão, pela segunda vez, por um túnel com 1,5 quilómetros.

O que é o cartel de Sinaloa?

O cartel de Sinaloa, cujo nome provém do estado mexicano onde operava, tornou-se a maior organização de tráfico de droga do mundo, tendo ganho cerca de 3 mil milhões de dólares em 2012 (cerca de 2,6 mil milhões de euros), revelou o congresso norte-americano em julho de 2018.

Acredita-se que o gangue teve influência em pelo menos 50 países, sendo os Estados Unidos um dos principais, para onde exportava grandes quantidades de metanfetaminas, canábis, cocaína e heroína.

As autoridades questionam agora o estado do cartel, que acreditam encontrar-se em declínio depois da detenção do seu líder e com o crescimento de outros gangues locais.

STRINGER Mexico

Que acusações enfrenta?

El Chapo é acusado de ajudar a exportar centenas de toneladas de cocaína para os Estados Unidos e de conspirar para produzir e distribuir metanfetamina, heroína e canábis.

As autoridades acreditam ainda que terá encomendado “centenas” de assassinatos, assaltos, raptos e atos de tortura nos seus rivais.

Os Estados Unidos pedem ainda 14 mil milhões de dólares (cerca de 12,5 mil milhões de euros) por “lucros” obtidos de forma ilegal.

Como foi descoberto?

Preso pela primeira vez na Guatemala em 1993, e depois de ser condenado a 21 anos de prisão, El Chapo escapou em 2001 de uma penitenciária de alta segurança de Puente Grande. Em fuga durante 13 anos, foi capturado em 2014, mas escapou um ano mais tarde de uma prisão de máxima segurança perto da Cidade do México através de um túnel com 1,5 quilómetros.

Em janeiro de 2016, e após várias tentativas, o Presidente Enrique Peña Nieto anunciou a captura de "El Chapo".

Estava numa casa em Los Mochis, para onde se tinha mudado recentemente. As autoridades mexicanas revelaram pouco depois que tinham encontrado o criminoso com base numa entrevista que tinha dado ao ator Sean Penn.

Um ano mais tarde, o narcotraficante foi extraditado para os Estados Unidos.

Quais são as medidas de segurança no julgamento?

O julgamento do narcotraficante arranca em Nova Iorque sob fortes medidas de segurança. Os jurados, selecionados na semana passada, estão sob anonimato e foram colocados num programa de proteção. No tribunal, haverá mais polícias do que o habitual e o edifício será analisado em busca de bombas.

Há ainda um plano “secreto” para transportar El Chapo, para que a Ponte de Brooklyn não tenha de ser encerrada uma vez por dia, como aconteceu em audiências anteriores, de cada vez que era transportado entre a prisão e o tribunal.

O advogado, Eduardo Balarezo, disse à imprensa anteriormente que Guzmán "quer ir a julgamento" e “não está interessado em cooperar, não está interessado num acordo".