Seis mortos e 60 detidos em operação policial em Caracas

Segundo fontes não oficiais ao começo da tarde desta terça-feira três indivíduos apossaram-se da arma e dispararam contra um agente da polícia quando este se encontrava de serviço na Avenida Bolívar, da capital.

Depois do ataque, os autores da ação refugiaram-se no edifício Torre Viasa de Bellas Artes, o que motivou uma operação das Forças de Ação Especial (FAES), do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (Cicpc, antiga Polícia Técnica Judiciária), em conjunto com outros componentes das forças de segurança venezuelanas.

Fontes não oficiais dão conta de que há um segundo polícia ferido e que o alvo do ataque está internado no Hospital José Maria Vargas, em estado reservado.

Lusa