Menino cumpre sonho de levar a mãe ao altar dias antes de morrer de cancro

Keith Burkett foi diagnosticado aos cinco anos de idade com um Sarcoma, um tipo de cancro que se desenvolve nas partes moles do corpo como os músculos, os tecidos gordos e até as articulações. Depois de o tumor se ter espalhado para outras partes do corpo, a criança norte-americana saiu do hospital para passar os últimos meses em casa.

Em conversa com a mãe, revelou-lhe que o seu sonho era poder acompanhá-la ao altar. Um pedido tornado possível com um casamento improvisado em casa. Assim, a 7 de novembro Keith cumpriu o seu último desejo, naquele que foi o dia mais “doloroso da minha vida”, revelou a mãe.

A criança norte-americana morreu cinco dias depois, a 12 de novembro. “Hoje o Keith ganhou as suas asas de anjo”, escreveu Taylore, a mãe, numa publicação no Facebook. “Uma parte de mim está perdida para sempre”.

Em outubro, a família celebrou o Natal antecipadamente, depois de os médicos terem dito que o rapaz “estava a ficar sem tempo”.