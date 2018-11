Noivo morreu, mas ela decidiu "casar" sozinha

Intan Syari vestiu-se de noiva, colocou a aliança no dedo e tirou fotografias com os familiares. O momento serviu de homenagem ao noivo, Rio Nanda Pratama, que seguia no voo da Lion Air que caiu no mar a 29 de outubro.

Momentos antes de levantar voo, Pratama brincou e disse que, caso não chegasse a tempo do casamento, Syari tinha que lhe enviar as fotografias.

A noiva disse que queria cumprir o seu último desejo e posou com o vestido branco e a aliança no dedo. A homenagem foi publicada nas redes sociais de Syari.

Na legenda da fotografia lê-se:

"Embora eu sinta uma tristeza que impossível de descrever, tenho que sorrir por ti. Eu não posso ficar triste, mas deveria ser forte como tu sempre me disseste para ser"

Nas publicações mais antigas, Syari contou que já se conheciam há 13 anos, descrevendo Pratama como seu "primeiro amor".

Não houve sobreviventes do acidente com o avião da Lion Air, que levava 189 pessoas de Jacarta para Pangkal Pinang. Rio Nanda Pratama foi identificado através das impressões digitais a 6 de novembro.