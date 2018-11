Papa classifica coscuvilhice como ato terrorista

Francisco falava na audiência geral realizada na praça de S. Pedro, no Vaticano, dedicando a sua reflexão ao oitavo mandamento católico: "Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo".

"Os coscuvilheiros são pessoas que matam os outros, porque a língua mata, é como uma faca, tenha cuidado, as pessoas coscuvilheiras são terroristas, atiram a bomba aos outros e vão embora", disse Francisco.

São frequentes as referências do Papa às coscuvilhices na Igreja tendo, inclusive, instado os meios de comunicação, em particular, a precaverem-se contra "noticias falsas" e a procurarem a verdade.

O pontífice argentino aconselhou os católicos a não mentir e a não dar testemunhos falsos defendendo que devem comunicar a verdade com ações e não apenas com discursos.

"É grave viver com comunicações não autênticas, porque impedem relações recíprocas e amor ao próximo", disse o Papa , acrescentando que "onde há uma mentira, não há amor".

Lusa