Príncipe Carlos do Reino Unido completa 70 anos

Segundo os meios de comunicação social britânicos, a rainha de 92 anos fará um discurso esta noite para honrar o seu filho, o príncipe que há mais anos, na história britânica, tem o estatuto de herdeiro da coroa.

Após o meio-dia de hoje, a tropa real da artilharia montada disparará salvas de tiros de canhão em sua honra no Green Park, em frente ao palácio de Buckingam, e também haverá salvas de tiros na Torre de Londres.

Pelo seu aniversário, Carlos editou uma revista dedicada ao mundo campestre, intitulada "Country Life", na qual revela a sua paixão por um prato denominado "groussaka", uma versão do prato grego mussaka, mas preparado com faisão.

Nesta edição, o príncipe revela o seu carinho pelos esquilos vermelhos da Escócia e admite que os deixa entrar na sua casa (castelo de Birkhall) quando está na região, porque os considera "criaturas especiais".

Também foram divulgadas fotografias do príncipe Carlos com a família, nomeadamente filhos, noras e netos.O príncipe Carlos tornou-se herdeiro do trono com quase quatro anos de idade, quando a sua mãe foi coroada rainha em fevereiro de 1952, após a morte do rei Jorge VI.

Ao longo da sua vida, demonstrou ser apaixonado por vários temas, como a proteção do meio ambiente e chegou mesmo a discursar na cimeira do clima em Paris, em 2015.

Com Lusa