30 polícias afegãos mortos em ataque talibã em Farah

Dadullah Qani, membro do Conselho Provincial de Farah, especificou que a "matança" no posto de polícia localizado no distrito de Khaki Safed ocorreu durante a noite de quarta-feira e prolongou-se durante quatro horas.

Em Cabul, o legislador Samiullah Samin afirmou que o comandante da polícia de Khaki Safed é uma das vítimas mortais e que os atacantes conseguiram escapar levando consigo um considerável arsenal de armas de fogo e munições.

De acordo com Samin, o ataque foi uma operação de retaliação contra um ataque aéreo que matou 17 talibãs.

Nos últimos meses, registam-se ataques diários dos talibãs em todo o território afegão e que têm provocado pesadas baixas nas forças de segurança.

De acordo com a Associated Press, que cita fontes não oficiais, cerca de 45 soldados e polícias são mortos todos os dias na sequência dos ataques.