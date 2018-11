Arqueólogos descobrem cidade perdida na Grécia

O Ministério de Cultura da Grécia anunciou esta semana que foram encontrados restos estruturais da antiga cidade grega de Tenea. Até há poucos meses, os arqueólogos tinham uma ideia aproximada de onde a cidade poderia ter sido localizada, mas faltavam provas concretas.

O trabalho de escavação na aldeia de Chiliomodi começou em 2013 e as "provas de existência" começaram a aparecer entre setembro e outubro deste ano.

De acordo com a BBC, os arqueólogos encontraram muralhas, pisos de argila, pedra, mármore, peças de cerâmica, cerca de 200 moedas raras, sete sepulturas - uma delas com restos mortais de uma mulher e uma criança - e jóias.

Elena Korka, responsável pela escavação, disse à Associated Press que as descobertas sugerem que os cidadãos de Tenea foram "notavelmente ricos". A cidade era localizada numa importante rota comercial entre as principais cidades de Corinto e Argos, no norte de Peloponeso.

Segundo a lenda, Tenea foi fundada por troianos, que tinham sido capturados pelo rei de Micenas, Agamenon, durante a guerra com Tróia no século XII ou XIII a.C..