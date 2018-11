Pelo menos cinco dos feridos estão em estado grave na sequência do acidente, que ocorreu perto da cidade de Ammerndorf, a 20 quilómetros de Nuremberga, no centro da Baviera, acrescentou um porta-voz da polícia citado pela agência France-Presse.

A causa do acidente, que envolveu um terceiro veículo, ainda não é conhecida e está sob investigação, disse por seu lado o porta-voz Bert Rauenbusch à Associated Press.Os feridos mais graves foram retirados do local de helicóptero.

Lusa