Ex-namorado de modelo italiana atacada com ácido condenado a 15 anos de prisão

"Estou feliz com o resultado. (...) Parece um filme, é incrível terminar assim. Estamos a falar de uma pessoa com quem dormi durante três anos", revelou Gessica Notaro ao jornal Italia Oggi.

A 10 de janeiro, Gessica Notaro terá chegado a casa e encontrado o ex-namorado, Jorge Edson Tavares, de ascendência cabo-verdiana, com uma garrafa de plástico. "Eu vi-o, vi o Eddy vestido de preto e a segurar numa garrafa de plástico. Não disse nada, atirou o líquido e fugiu". "Não me importo se ficar desfigurada", foram as declarações da ex-modelo jornal Il Resto Del Carlino dias após o ataque.

Em junho de 2017 a modelo e tratadora de golfinhos e leões marinhos voltou ao trabalho.

Jorge Edson Tavares sempre negou o seu envolvimento no ataque com ácido que deixou Gessica Notaro irreconhecível.