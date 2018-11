Jovem bailarina encontrada morta num lago no Missouri, nos EUA

O corpo de Raffaella Maria Stroik foi encontrado na quarta-feira no lago Mark Twain, no Missouri, a cerca de 160 quilómetros da cidade de St. Louis, nos Estados Unidos. Mais de 100 polícias, voluntários e membros da família participavam nas buscas no Parque Mark Twain, quando um piloto que se juntou ao grupo avistou o corpo na água, revelaram as autoridades.

A autópsia está marcada para esta quinta-feira, e apesar de o corpo não apresentar sinais de agressão, as autoridades ainda estão a apurar as causas da morte.

A jovem bailarina foi dada como desaparecida na terça-feira, depois de o seu carro ter sido encontrado abandonado no estacionamento do parque, onde deveria estar desde segunda-feira. Ainda não se sabe por que razão Raffaella estava naquela zona.

Foi vista pela última vez na segunda-feira no supermercado “Whole Foods Market”, nos subúrbios de St. Louis.

Raffaella juntou-se em 2017 à companhia de ballet da cidade, tendo participado em produções como “Cinderela”, “Giselle” e “O Quebra-Nozes". “Era uma bailarina e pessoa fantástica (…) Estamos muito tristes com a sua perda”, disse a companhia em comunicado.