Macaco mata bebé de 12 dias na Índia

A mãe foi surpreendida com a presença de um macaco, que arrancou o bebé dos braços da mulher e fugiu. Para escapar às pessoas que o tentavam apanhar, o animal subiu ao telhado de um dos vizinhos da família, onde acabou por deixar cair o bebé, que já tinha sido gravemente mordido na cabeça.

Os ferimentos graves levaram à morte do bebé já no hospital. Em entrevista à BBC, os familiares mostraram-se consternados com o incidente e admitiram que "nunca iriam recuperar" da morte.

"O nosso bebé não precisava de morrer. As pessoas vão falar sobre o assunto durante algum tempo e depois vão esquecer-se. Mas nós temos de viver com a realidade que o nosso bebé desapareceu."

As declarações foram feitas por Pushpa Devi, a avó do recém-nascido.

Este é o mais recente caso a envolver macacos na cidade indiana onde se encontra o famoso Taj Mahal.

Em setembro, uma criança foi atacada por vários macacos e continua no hospital a recuperar. Em maio, dois turistas foram atacados no Taj Mahal.

O ativista local Shravan Kumar Singh disse à agência Reuters que os macacos estão a tornar-se cada vez mais agressivos devido a serem obrigados a abandonar os seus habitats naturais, destruídos pela expansão da cidade.