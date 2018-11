Ministro japonês da Cibersegurança nunca usou um computador

Perante alguns deputados incrédulos, Yoshitaka Sakurada disse que tem no seu gabinete muitas pessoas com experiência para executarem essas funções.

"Desde os meus 25 anos que dou instruções às minha equipas e secretárias. Nunca usei um computador na vida.", afirmou.

Na bancada da oposição, Masato Imai, do partido democrata, mostrou-se surpreso com as afirmações do ministro.

"Não posso acreditar que uma pessoa que nunca usou um computador esteja encarregada das medidas de segurança cibernética", contestou.

Yoshitaka Sakurada é também o responsável pelos Jogos Olímpicos de Verão 2020, que irão realizar-se em Tóquio.