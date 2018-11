A palavra do ano escolhida pelos dicionários Oxford é...

Ao The New York Times, a diretora da empresa nos Estados Unidos disse que a escolha recaiu sobre a palavra “tóxico” não apenas pelas estatísticas, mas pela sua utilização em contextos diversos. Katherine Connor Martin dá como exemplos a aplicação do termo a nível ambiental ou até mesmo em contextos políticos.

A palavra do ano dos dicionários Oxford é escolhida de forma a refletir as preocupações do ano. Em 2017 o vencedor foi “youthquake”, uma mudança cultural, política ou social influenciada pelas ações da juventude.