Kenny Dalglish nomeado cavaleiro pela família real britânica

"Estou muito orgulhoso. Nunca dispões da tua vida para fazer mais do que aquilo que os teus pais te ensinaram e isso é ser educado com as pessoas e ajudar quem mais necessita", disse Dalglish, que recebeu o título honorário pelos seus "serviços ao futebol, à caridade e à cidade de Liverpool".

Dalglish, de 67 anos, iniciou a carreira de futebolista profissional nos escoceses do Celtic, antes de se transferir para o Liverpool, clube no qual permaneceu durante 14 anos, tendo conquistado oito campeonatos ingleses e três Taças dos Campeões Europeus.

Entre os atos de solidariedade, destacou-se, sobretudo, o trabalho realizado para apoiar as vítimas do desastre de Hillsborough, em 1989, através do qual amealhou mais de 10 milhões de libras.

Na mesma cerimónia, também o avançado britânico Jermain Defoe, que representa atualmente o Bournemouth, foi galardoado com a Ordem do Império Britânico, pelos serviços realizados através da sua fundação de solidariedade.

Lusa