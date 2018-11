Mais de 60 mortos e 600 desaparecidos no fogo na Califórnia

Em conferência de imprensa, o xerife do condado de Butte, Korey Honea, afirmou que o incêndio, que já destruiu mais de 9.700 casas, continua a ser combatido por cerca de 5.000 bombeiros.

O incêndio em Paradise, com cerca de 27 mil habitantes, é já o mais mortífero na história da Califórnia, desde que existem registos. Em 1933, um fogo em Griffith Park, em Los Angeles, tinha causado 29 mortos.

Dois incêndios deflagraram na semana passada no sul e no norte do estado da Califórnia e rapidamente avançaram em várias frentes, alimentados por ventos fortes, destruindo dezenas de milhares de edifícios e obrigando ao encerramento de escolas, ao corte de estradas e à evacuação de localidades inteiras.

De acordo com as autoridades, os dois incêndios já deixaram mais de 52.000 desalojados.