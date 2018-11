A grande entrevista a João Lourenço: o combate à corrupção e o futuro de Angola

Numa grande entrevista que faz manchete hoje no semanário do Expresso, João Lourenço desvaloriza a decisão de afastar os filhos do antigo Presidente de cargos em empresas públicas, nomeadamente em relação ao afastamento de Isabel dos Santos da Sonangol. João Lourenço diz que não está arrependido e que a decisão foi tomada porque era preciso alterar o conselho de administração da empresa.

João Lourenço, que visita Portugal na próxima semana. anunciou ainda que a Sonangol vai vender ativos e sair das grandes empresas portuguesas onde tem participações, embora admita manter a posição acionista na GALP.

A poucos dias da visita oficial a Portugal, que decorre de 22 a 24 de novembro, João Lourenço deixou também um convite a professores, médicos e enfermeiros portugueses para irem trabalhar para Angola.