Atentado junto a restaurante no Iraque provoca cinco mortos e 16 feridos

Segundo informações avançadas à agência de notícias EFE pelo porta-voz da polícia, Jalil al Azaui, a explosão na capital da província de Saladino provocou a morte a três mulheres e dois homens.

Jalil al Azaui sublinha que estes dados ainda são provisórios, havendo a possibilidade de o número de mortos aumentar.

O responsável acrescentou que a explosão atingiu vários automóveis e edifícios, não sendo ainda possível adiantar detalhes sobre a autoria do atentado que, até ao momento, ainda não foi reivindicado por nenhum grupo extremista.

O Daesh, que mantém células ocultas no norte da província de Saladino, tem cometido vários atentados e ataques armados nos últimos meses contra forças da segurança, mas também contra civis.

O ataque de hoje ocorreu algumas horas depois de um ataque contra o Daesh em Mossul, levado a cabo pelo corpo de elite que depende da Direção Geral de Inteligência e Contraterrorismo do Ministério do Interior e que culminou com a detenção de 46 pessoas e a morte de pelo menos seis supostos terroristas.

Lusa