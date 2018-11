"Não há alternativa ao Brexit"

Num artigo escrito no Jornal The Sun, Theresa May admite a hipótese de o acordo ser rejeitado no parlamento britânico, mas alerta para o que seria um retrocesso que iria criar ainda mais divisão e incerteza no país, para além de contrariar a vontade expressa pelos britânicos no referendo de há dois anos.

Declarações numa altura de tensão no governo britânico, depois da demissão de vários membros do executivo de Theresa May, devido ao acordo preliminar para o Brexit. Theresa May arrisca ser alvo de uma moção de censura. Até agora 23 deputados entregaram cartas a retirar a confiança à líder do executivo. São necessárias 48 para que a moção de censura avance.