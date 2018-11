Três mortos, três feridos graves e quatro polícias detidos em Díli

O comandante da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), Julio Hornay, confirmou à Lusa que quatro agentes foram detidos na sequência dos incidentes da madrugada de hoje por estarem armados, fora de serviço, na festa onde ocorreram os disparos, em Díli.

s disparos mataram três pessoas e deixaram outras três em estado grave.

"A informação inicial é de que só dois dispararam contra as pessoas, mas os quatro estavam armados e por isso estão todos detidos e vão ser presentes a tribunal amanhã [Notes:segunda-feira] . Só depois da investigação saberemos quem fez o quê. (...) A o estarem armados fora de serviço, os agentes "violaram a lei e têm de assumir as consequências. As regras são muito claras. Os membros que andam com armas fora do serviço estão a violar a lei. E tanto eles com os seus comandantes têm de assumir as consequências e as responsabilidades disso", afirmou Hornay.

Em termos institucionais, disse, a PNTL aplicou já suspensão preventiva aos agentes, estando o caso nas mãos do Ministério Público."Enviei também uma diretiva para todos os comandantes para que reforcem o controlo das armas", disse.

"O mais importante é o dever dos comandantes controlarem as armas. As armas só podem ser usadas em serviço. A lei e as regras dizem isto. Um individuo que viola estas regras assume as responsabilidades e os seus comandantes também", insistiu Hornay.

Hornay lamentou o incidente, insistindo que a PNTL é uma "instituição do Estado, mas também do povo" e que casos como este afetam a credibilidade da instituição."Sinto-me muito triste quando membros da PNTL atuam desta maneira. Não é correto e não vamos tolerar que usem armas contra o povo, sem razão, violando a lei. A lei prevê que se usem apenas em serviço e em caso de necessidade", disse.

"Tomaremos medidas fortes contra quem afete negativamente o povo e o prestígio da instituição. Somos profissionais ao serviço do povo e o comando vai garantir o cumprimento da lei", disse.O incidente ocorreu durante a madrugada numa festa no bairro de Culuhun, onde residiam tanto as vítimas como os agressores, desconhecendo-se o que esteve na origem da discussão.

Autoridades chegaram a confirmar cinco mortos

O novo balanço, confirmado à Lusa por fonte oficial daquela unidade de saúde, revê em baixa os números inicialmente divulgados por uma fonte policial, que referia cinco mortos no mesmo incidente.

A fonte hospitalar explicou que cinco pessoas foram hospitalizadas, das quais três estão em situação "muito grave" e duas já tiveram alta.

A mesma fonte explicou que dois dos feridos ainda internados foram submetidos a intervenções cirúrgicas e que o terceiro aguarda entrada para o bloco operatório.

Até ao momento, não houve qualquer declaração oficial do Governo timorense ou da polícia.

O caso está a suscitar críticas nas redes sociais em Timor-Leste, nomeadamente por os polícias usarem a arma de serviço quando não estão a trabalhar.Incidentes envolvendo agentes ou efetivos militares fora de serviço ocorrem com alguma regularidade em Timor-Leste.

O caso está a suscitar críticas nas redes sociais em Timor-Leste, nomeadamente por os polícias usarem a arma de serviço quando não estão a trabalhar.Incidentes envolvendo agentes ou efetivos militares fora de serviço ocorrem com alguma regularidade em Timor-Leste.

Na semana passada, uma discussão numa festa, envolvendo pelo menos um polícia fora de serviço obrigou a uma intervenção policial e pelo menos duas pessoas ficaram feridas.