Pamela Anderson irritada com primeiro-ministro australiano por comentário “sujo”

Morrison rejeitou o pedido de ajuda mas deixou um comentário: “muitos amigos perguntaram-me se podiam ser os meus enviados especiais para resolverem o problema Pamela”.

Segundo a BBC, no início do mês Pamela Anderson pediu ajuda ao Governo australiano para receber o fundador da WikiLeaks, Julian Assange, exilado na embaixada do Equador no Reino Unido, desde 2012, altura em que foi acusado e violação pela justiça sueca.

No domingo, a atriz escreveu uma carta aberta a Scott Morrison, onde se pode ler-se: “Você banalizou a situação e riu-se do sofrimento de um australiano e da sua família. (…) Fez comentários sujos e desnecessários sobre uma mulher, expressando a sua opinião política”.

Depois disto, várias personalidades australianas defenderam Pamela Anderson nas redes sociais.