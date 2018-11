Cachalote com 6 kg de plástico no estômago dá à costa em praia na Indonésia

Segundo fontes do Parque Nacional Wakatobi, foram encontrados no estômago do animal marinho 115 copos, quatro garrafas, 25 sacos e dois pares de chinelos, entre outros objetos de plástico.

"Embora não tenhamos sido capazes de descobrir a causa da morte, os fatos que vemos são realmente terríveis", afirmou Dwi Suprapti, coordenador da conservação de espécies marinhas na WWF Indonésia, à Associated Press.

Segundo a BBC, Devido ao estado avançado de decomposição do cachalote, não foi possível determinar se o plástico foi a causa de morte.

A WWF Indonésia publicou uma imagem no Twitter onde é possível ver quantidade de plástico.