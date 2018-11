Elevador cai 84 andares com seis pessoas dentro em Chicago

De acordo com os relatos do grupo, o susto começou quando ouviram um barulho repentino e alguma poeira começou a entrar na cabine. A partir desse momento, começaram a sentir o elevador a cair ao longo de 84 andares, só parando no 11º andar.

Foi nesse instante que as seis pessoas conseguiram pedir ajuda, enviando mensagens para amigos, que ligaram para os serviços de emergência.

Jaime Montemayor, de 50 anos, estava no elevador com a sua esposa e disse que, no inicío, parecia que estavam a descer normalmente até sentir a velocidade da queda. "Eu acreditava que íamos morrer", afirmou.

Reuters

Só três horas depois é que os bombeiros conseguiram retirar o grupo. Segundo a BBC, as autoridades tiveram que partir uma parede do parque de estacionamento para conseguirem resgatar as seis pessoas.

O incidente está agora a ser investigado, mas os bombeiros suspeitam que o rompimento de um cabo eletréico tenha causado a queda.

De acordo com os relatórios, o elevador passou por uma inspeção em julho. O edifício, anteriormente conhecido como John Hancock Center, é o quarto mais alto da cidade de Chicago.