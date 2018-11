Hungria dá asilo ao ex-PM da Macedónia em fuga da justiça do seu país

A Oficina Húngara da Migração (BÁH) não confirmou nem desmentiu a notícia, limitando-se a recordar que, de acordo com as leis vigentes, apenas o Alto Comissariado ONU para os Refugiados (ACNUR) pode dar informações sobre o assunto, e unicamente à pessoa afetada, ou seja, ao próprio Nikola Gruevski.

Condenado a dois anos de prisão no seu país, o ex-chefe do governo da Macedónia anunciou na passada terça-feira que fugiu da Hungria por ter recebido ameaças de morte.

Nikola Gruevski, que tem vários processos judiciais em aberto, enfrenta uma ordem de detenção por não ter entrado voluntariamente em prisão. A Macedónia protestou oficialmente segunda-feira junto do governo da Hungria pela ajuda que terá dado ao ex-primeiro-ministro.

Recorde-se que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, foi aliado de Nikola Gruevski, que governou a Macedónia de 2006 a 2016.

Os dois dirigentes compartilharam várias ações de hostilidade contra o bilionário americano de origem húngara George Soros, figura muito criticada pelos nacionalistas pelo seu alegado apoio à imigração e aos refugiados.

Na passada semana, o primeiro-ministro macedónio, o social-democrata Zoran Zaev, exortou a Hungria para não fornecer "refúgio aos criminosos" e "respeitar a prática internacional", recusando acolher uma pessoa condenada num Estado de direito e alvo de um mandado de captura internacional.

Gruevski foi condenado por ter recebido para uso pessoal um Mercedes no valor de 600.000 euros, que segundo a ata de acusação foi pago com dinheiros públicos. Nikola Gruevski alega que está a ser alvo de "perseguição política" pelo partido social-democrata no poder na Macedónia.

O ex-primeiro-ministro opõe-se ao acordo com a Grécia para renomear o país como "República da Macedónia do Norte" e assim fechar um conflito de um quarto de século entre Atenas e Skopje.

