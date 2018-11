Jovem acorda durante cirurgia de remoção de tumor no cérebro para cantar

Desde pequena que Kira participava em musicais, mas em 2014 tudo mudou. "Parecia que uma luz se desligava no meu cérebro. Não processava as palavras ao ritmo da música e não conseguia cantar", conta.

Uma ressonância magnética revelou que a jovem norte-americana tinha um tumor que lhe pressionava o córtex auditivo, acabando por lhe provocar convulsões.

Para que a intervenção de remoção do tumor não afetasse as funções cognitivas de Kira, Jason Hauptman, neurocirurgião do Seattle Children's Hospital, optou por fazer uma craniotonomia com a jovem consciente.

Seattle Children's Hospital

Durante a cirurgia, Kira foi acordada para que, durante uns instantes, cantasse notas específicas. Ao mesmo tempo, num ecrã com uma mapa do cérebro da jovem, eram iluminadas as áreas fundamentais à sua capacidade musical.

Assim, o neurocirurgião conseguiu evitar tocar nas áreas do cérebro das quais Kira necessitava para cantar. O tumor foi removido sem que a capacidade cognitiva da jovem fosse afetada.

De acordo com o hospital, dois dias depois a jovem já tocava e cantava sem sentir efeitos secundários.

No site, o Seattle Children's Hospital divulgou um vídeo que mostra o momento em que Kira cantou a meio da intervenção, bem como a história da jovem que sonha ser atriz de musicais.