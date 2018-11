Morreu Bobo, o urso que vivia na cidade de Macau há cerca de 30 anos

De acordo com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), citado pelo Macau News, o urso morreu "de velhice e doença" nas articulações e com cataratas.

"A esperança média de vida dos ursos-negros-asiáticos é de apenas 30 anos, por isso Bobo podia ser considerado um avô", indicou o IACM, numa declaração na véspera da morte do animal.

Na mesma declaração, os serviços indicaram que a saúde do Bobo estava muito fragilizada e que já não comia sozinho e não andava.

De acordo com o site Macau News, Bobo era uma cria quando foi resgatado de uma pequena jaula, que se encontrava no exterior de um restaurante no centro da cidade, no final da década de 80 do século passado, quando o território estava ainda sob administração portuguesa. Relatos da época indicavam que o urso tinha sido capturado para alimentação.

Na sequência de queixas dos residentes, as autoridades acabaram por resgatar o animal ao restaurante e instalaram Bobo, nome pelo qual passou a ser conhecido, no Jardim da Flora, onde viveu até agora, sendo uma das principais atrações do espaço. Em termos internacionais, o urso-negro-asiático é uma espécie "vulnerável" e na China está listado como animal protegido, de acordo com o mesmo site.

Lusa