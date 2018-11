Vacas com chifres vão a referendo na Suíça

Um agricultor e ativista animal, Armin Capaul, não se conformou com o facto de apenas 10% das vacas na Suíça terem chifres, apesar de essa ser a imagem de marca do país, aparecendo nos postais ilustrados, nas embalagens de chocolate, nos emblemas de diversas organizações.



Capaul pôs os pés ao caminho e conseguiu, em 18 meses, reunir as cem mil assinaturas (119.626, mais precisamente) necessárias para levar a referendo nacional, no próximo domingo, uma proposta para que sejam dados subsídios a agricultores que produzam e alimentem vacas com cornos.



"Eu falo com as minhas vacas no estábulo", confessou Armin Capaul, acrescentando que elas lhe perguntaram se poderia fazer alguma coisa para as ajudar a manter os seus cornos, ao que ele lhes terá respondido que elas estavam certas e "que alguém deveria fazer alguma coisa".

Depois desta "conversa", o agricultor e ativista, conhecido em Perrefite (no vale de Moutier, na região de Jura) como o "punk das vacas", tentou encontrar apoio para a causa no Departamento Federal de Agricultura.



"Mas eles riram-se de mim...", lamentou Capaul, tendo então iniciado uma campanha nacional para tirar proveito dos muitos referendos que a Suíça anualmente realiza, ao abrigo de uma Constituição que incentiva a deliberação participativa.



"Os chifres são parte da vaca, (...), não temos o direito de mudar a aparência física destes animais", explica Armin Capaul, para justificar a nobreza da sua luta.



Os agricultores cortam os chifres às vacas para reduzirem o espaço que elas ocupam os estábulos, tornando a sua manutenção mais barata, sendo cada vez menos os produtores que respeitam a sua configuração natural.



"São os estábulos que se devem adaptar às vacas, não as vacas aos estábulos", conclui Capaul.



O governo suíço, através do seu Conselho Federal, já disse que "se recusa a conceder contribuições específicas, porque não há nenhum estudo que comprove que o bem-estar das vacas ou cabras seja impedido pela ausência dos chifres".



A União de Agricultores Suíços anunciou que não se vai intrometer na questão e deixa liberdade de voto aos seus associados.



Uma recente sondagem divulgada pelos média suíços indica que a iniciativa de Capaul deverá ser rejeitada (52% contra, 45% a favor).

Se assim acontecer, Capaul terá de ter uma nova "conversa" com as suas vacas, para explicar o desaire político.

Lusa