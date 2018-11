Dinamarca suspende vende de armas à Arábia Saudita após morte de Khashoggi

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Anders Samuelsen, refere em comunicado que a "nova situação resulta dos factos" - assassinato do jornalista dissidente e participação saudita no conflito do Iémen, e, de contactos estabelecidos durante uma reunião com representantes da diplomacia dos países da União Europeia.

A decisão abrange as exportações de produtos usados por civis e militares que possam ser utilizados para "violar" os direitos humanos.

"A Dinamarca mantinha uma prática muito restritiva nesta área, mas espero que a decisão faça com que mais países da União Europeia venham a implementar de forma 'severa' as regras da união nesta matéria", afirma Samuelsen no mesmo documento.

Khashoggi foi assassinado no interior do consulado saudita em Istambul no passado dia 02 de outubro.

A Procuradoria saudita anunciou que vai processar 11 indivíduos, mas a Turquia aponta que a ordem para matar o jornalista teve origem "a mais alto nível".

A Alemanha anunciou esta semana que vai suspender as vendas de armas e equipamentos de defesa à Arábia Saudita, inclusivamente aquelas que já tinham sido aprovadas, como medida de reação à morte de Khashoggi.



Lusa