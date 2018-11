Nove mulheres são assassinadas diariamente no México

A ONU Mulheres - entidade das Nações Unidas para a igualdade do género e o empoderamento das mulheres - exigiu hoje a garantia dos direitos humanos para mulheres e meninas no México, no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.

Com base em estatísticas de diferentes agências internacionais, a ONU Mulheres diz que "pelo menos seis em cada dez mulheres mexicanas foram vítimas de violência, 41,3% das mulheres foram vítimas de violência sexual, na sua forma mais extrema, e nove mulheres são assassinadas diariamente".

A ONU Mulheres pede ao governo mexicano e às instituições públicas e privadas naquele país americano para que continuem a "empenhar-se e a unir esforços para implementar ações que visem prevenir, assistir, punir e erradicar a violência que milhões de mulheres e meninas vivem".

Em julho passado, o Comité para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, depois de reconhecer os esforços feitos pelo governo mexicano, lamentou a persistência de elevados níveis de violência que afetam negativamente o exercício de direitos humanos de mulheres e meninas.

Lusa