A Black Friday pelo mundo

Nos Estados Unidos, milhões de norte-americanos enchem as superfícies comerciais para aproveitar e começar a fazer as compras de Natal, mas nem sempre as promoções são reais. Muitas vezes, os comerciantes publicitam um produto com desconto superior a 70%, mas quando os consumidores chegam à loja, só há uma ou duas unidades.

Por isso, é fundamental estar atento para não se deixar enganar.

Mais abaixo, no Brasil, a tradição foi acolhida de braços abertos em 2010. A seguir ao Natal, é a data onde se vende mais, mas a loucura não é tão grande como nos Estados Unidos. A banalização da Black Friday e os falsos descontos geram alguma desconfiança nos consumidores.

Na Europa, o Reino Unido assinala a data há apenas cinco anos. Começou num supermercado britânico, propriedade de uma cadeia de distribuição norte-americana. O sucesso foi tal que no ano seguinte outras empresas “copiaram” a ideia.

Também em Israel os consumidores gostam de aproveitar a temporada. Preparam, sobretudo, a festa das luzes judaica, “Hannukah”. Os descontos começam uma semana antes da última sexta-feira de novembro.