Mulher grávida morre e 13 migrantes desapareceram em naufrágio no Mediterrâneo

A embarcação, que partiu da costa africana com 56 pessoas a bordo, foi localizada na noite de quinta-feira pelo barco "Concepción Arenal" do Salvamento Marítimo, organização dependente do Ministério das Obras Públicas e dos Transportes de Espanha.

O helicóptero 'Helimer 207' resgatou a mulher grávida que se encontrava no mar e transportou-a ao aeroporto de Almeria.

Os membros do Salvamento Marítimo realizaram práticas de reanimação durante o trajeto e uma unidade de cuidados intensivos esperava a mulher no aeroporto, mas mesmo assim os médicos não conseguiram salvá-la.

Durante o dia de quinta-feira, o centro coordenador do Salvamento Marítimo de Almeria dirigiu o resgate de 894 pessoas (738 homens, 112 mulheres e 44 menores) que viajavam em 18 embarcações.

Todos os barcos desembarcaram em Málaga, Motril (Granada), Almeria e Melilha.



Lusa