O caso Quadrilhão do PT envolve ainda dois ex-ministros das Finanças e o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, todos eles acusados do desvio de um 1,5 milhões de euros da petrolífera do Estado entre 2003 e 2016.

Esta é a primeira vez que a ex-presidente Dilma Rousseff é constituída arguida pela justiça brasileira. Detido desde abril por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula da Silva é tido como cérebro do esquema de corrupção.