Pelo menos 25 mortos em acidente com autocarro na Índia

O vice-ministro chefe de Karnata, G. Parameshwaran, disse à agência noticiosa Associated Press que o acidente ocorreu este sábado no distrito de Mandya, quando o condutor perdeu o controlo do veículo enquanto ia a grande velocidade.

De acordo com a agência noticiosa espanhola EFE, as equipas de resgaste já recuperaram cerca de 20 corpos do local do acidente, alguns dos quais surgiram a flutuar nas águas do canal no qual caiu o veículo, segundo um porta-voz da polícia local.

Cerca de 150 mil pessoas morrem todos os anos nas estradas indianas, em grande parte devido a estradas com fraca manutenção, condução perigosa e veículos sobrelotados.



Lusa