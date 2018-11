Sul-coreanos fecham-se em prisão falsa para fugir aos problemas do dia-a-dia

"Ironicamente, esta prisão dá-me uma sensação de liberdade", disse Park Hye-ri à agência Reuters. A mulher de 28 anos trabalha num escritório e, recentemente, pagou cerca de 80 euros para se fechar nesta prisão "a brincar", em Hongcheon.

"Estava demasiado ocupada", revelou Park. "Não devia estar aqui, neste momento, dado todo o trabalho que tenho para fazer. Mas decidi fazer uma pausa e olhar para mim mesma em busca de uma vida melhor."

As regras da prisão proíbem qualquer tipo de comunicação, telemóveis, relógios e até espelhos nas celas. Os clientes confessam que a solidão que encontram nesta prisão traz-lhes uma concentração que nunca conseguiriam alcançar mesmo a descansar em casa ou de férias.

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, em média, os sul-coreanos trabalharam 2.024 horas em 2017, ocupando o terceiro lugar dos 36 países membros da organização, que trabalham mais horas. No verão, o Governo do país cortou as horas de trabalho de 68 para 52 por semana.