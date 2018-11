Juiz recusa adiar pena de prisão a ex-assessor de campanha de Trump

Papadopoulos deve apresentar-se na prisão federal de Oxford, no estado de Wisconsin, depois de o juiz responsável pelo caso, Randolph Moss, ter considerado que o ex-assessor de Trump não apresentou argumentos que justifiquem o adiamento.

O ex-assessor tornou-se em setembro o primeiro membro da equipa de campanha de Trump a ser condenado pelo seu envolvimento no caso do chamado "conluio com a Rússia".

Papadopoulos foi sentenciado a duas semanas de prisão por ter mentido ao FBI, a um ano de liberdade condicional, a uma multa de 9.500 dólares (8.376 euros) e a 200 horas de trabalho comunitário.

Papadopoulos admitiu que tinha mentido ao FBI em janeiro de 2017 sobre uma conversa que manteve em abril de 2016 com um professor russo que dizia ter ligações ao Kremlin.

O procurador especial Robert Mueller está a investigar desde maio de 2017 as possíveis ligações entre membros da campanha de Trump e a Rússia, acusada de ter interferido nas eleições norte-americanas de 2016.



Lusa