É caso para dizer que "não ganharam para o susto"

Segundo o jornal El Colombiano, “um veículo com duas pessoas a bordo, ficou parcialmente pendurado no ar, aproximadamente a uns cinco metros do chão”.

O carro bateu contra a parede de um muro, num dos parques de estacionamento da unidade residencial de Montevento. “50 a 60% da estrutura do veículo ficou exposta” fora do parque, afirmou o comandante dos bombeiros, Bernardo Morales.

Graças aos Bombeiros Voluntários de Envigado, as duas pessoas que se encontravam dentro no veículo foram salvas e não sofreram qualquer lesão.

Uma árvore impediu que a carrinha caísse